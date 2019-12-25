В Петербурге раскрыли покушение на убийство 13-летней давности, совершенное на почве раздела бизнеса

Подозреваемый был задержан 3 октября 2023 года. С ним работают следователи.

В Петербурге правоохранители раскрыли покушение на убийство13-летней давности, совершенное на почве раздела бизнеса. Подробности сообщила в пресс-службе регионального МВД.

В конце июля 2010 года у ресторана на Северном проспекте неизвестные нанесли уроженцу одной из кавказских республика множественные удары в область головы, чем причинили ему тяжкий вред здоровью. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.111УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Спустя 13 лет оперативники раскрыли это преступление. Они установили, что нападавший стремился не покалечить, а убить потерпевшего. Уголовное дело было переквалифицировано по части 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Было установлено, что к совершению данного преступления причастен 38-летний земляк потерпевшего и по совместительству его бывший руководитель. На почве разногласий в бизнесе и произошел конфликт, приведший к преступлению. Потерпевший работал управляющим в компании, занимающейся вопросами безопасности на уровне B2B. В какой-то момент он решил начать самостоятельную коммерческую деятельность в этой сфере, что вызвало неприязнь у бывшего шефа и привело к покушению на убийство.

Подозреваемый был задержан 3 октября 2023 года. С ним работают следователи.

В сентябре полицейские в Петербурге задержали подозреваемого в покушении на коллегу-строителя.

Фото: Piter.tv