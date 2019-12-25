Полицейские в Петербурге задержали подозреваемого в покушении на коллегу-строителя

Пострадавший с колото-резанными ранениями находится в больнице.

Полицейские Василеостровского района задержали подозреваемого в покушении на коллегу-строителя. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию утром 24 сентября поступило сообщение о том, что у парка "Василеостровец" мужчине нанесли ножевое ранение. Полицейскими было установлено, что разнорабочий строительной организации в ходе внезапно возникшего конфликта нанес колото-резаные ранения своему 32-летнему коллеге-соотечественнику.

Пострадавший был госпитализирован с множественными колото-резанными ранениями. Подозреваемый оперативно был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее в Невском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег своего знакомого.

Фото: Piter.tv