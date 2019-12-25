  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейские в Петербурге задержали подозреваемого в покушении на коллегу-строителя
Сегодня, 8:01
184
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские в Петербурге задержали подозреваемого в покушении на коллегу-строителя

0 0

Пострадавший с колото-резанными ранениями находится в больнице.

Полицейские Василеостровского района задержали подозреваемого в покушении на  коллегу-строителя. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

 В полицию утром 24 сентября поступило сообщение о том, что у парка "Василеостровец" мужчине нанесли ножевое ранение. Полицейскими было установлено, что разнорабочий строительной организации в ходе внезапно возникшего конфликта нанес колото-резаные ранения своему 32-летнему коллеге-соотечественнику.

Пострадавший был госпитализирован с множественными колото-резанными ранениями. Подозреваемый оперативно был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". 

Ранее в Невском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег своего знакомого.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии