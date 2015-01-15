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В Невском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег своего знакомого
Сегодня, 12:20
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В Невском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег своего знакомого

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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В Невском районе Петербурга 52-летний мужчина в своей квартире по улице Седова в состоянии алкогольного опьянения поджег знакомого. Его задержали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел 16 сентября. По словам поджигателя, травмы пострадавший получил в результате взрыва газовой колонки. Полицейские выяснили, что он лжет.

Стало известно, что во время встречи между собутыльниками произошел конфликт. Владелец квартиры облил своего оппонента воспламеняющейся жидкостью и совершил поджог. 

Спустя несколько дней пострадавший скончался в больнице. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Ранее на Piter.TV: в отношении петербуржца, убившего свою жену, возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV

Теги: невский район, поджог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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