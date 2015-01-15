В Невском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег своего знакомого

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В Невском районе Петербурга 52-летний мужчина в своей квартире по улице Седова в состоянии алкогольного опьянения поджег знакомого. Его задержали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел 16 сентября. По словам поджигателя, травмы пострадавший получил в результате взрыва газовой колонки. Полицейские выяснили, что он лжет.

Стало известно, что во время встречи между собутыльниками произошел конфликт. Владелец квартиры облил своего оппонента воспламеняющейся жидкостью и совершил поджог.

Спустя несколько дней пострадавший скончался в больнице. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Фото: Piter.TV