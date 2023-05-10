Блогер Шпак стал фигурантом уголовного дела в Петербурге после сжигания своего паспорта

Заведено дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом или гербом).

В отношении блогера Александра Шпака в Петербурге возбудили новое уголовное дело. Фигурант сжег свой паспорт РФ под украинский гимн, пишет 22 августа "Фонтанка".

Заведено дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом или гербом). Поводом для него стало видео, которое распространилось по tg-каналам на прошлой неделе. На кадрах блогер сжигает свой паспорт, исполняя гимн Украины и называя себя человеком без родины и флага.

В РФ Шпак объявлен в розыск: в январе этого года Басманный суд Москвы арестовал его заочно. Мужчине вменяют ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ) и ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об армии РФ).

Ранее на Piter.TV: на петербургского депутата составили протокол по статье о дискредитации ВС РФ.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)