На проспекте Королева неизвестный облил красной краской флаг России

Накануне утром, 9 мая, в полицию обратился горожанин, работающий В ТСЖ. Он рассказал, что на проспекте Королева у дома № 48 неизвестный облил красной краской флаг России.
Злоумышленник повредил Государственный флаг Российской Федерации, расположенный на фасаде второго этажа дома. На место случившегося приехали стражи порядка.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители разыскивают вандала.
Ранее на Piter.tv: петербургская второклассница отправила неизвестному интимное видео.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все