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На проспекте Королева неизвестный облил красной краской флаг России
Сегодня, 8:39
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На проспекте Королева неизвестный облил красной краской флаг России

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На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне утром, 9 мая, в полицию обратился горожанин, работающий В ТСЖ. Он рассказал, что на проспекте Королева у дома № 48 неизвестный облил красной краской флаг России. 

Злоумышленник повредил Государственный флаг Российской Федерации, расположенный на фасаде второго этажа дома. На место случившегося приехали стражи порядка. 

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители разыскивают вандала.

Ранее на Piter.tv: петербургская второклассница отправила неизвестному интимное видео.

Фото: Pxhere

Теги: 9 мая, надругательство над государственным флагом, полиция, проспект королева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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