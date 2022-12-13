Петербургская второклассница отправила неизвестному интимное видео

В полицию с заявлением обратилась мама девочки.

Полиция Петербурга разыскивает неизвестного, которому второклассница отправлял видео интимного характера. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама 8-летней девочки. Она сообщила, что с 7 по 8 мая неизвестный под ником "Артем" в мессенджере WhatsApp вел переписку сексуального характера с её дочерью, ученицей 2 класса. Неизвестный просил присылать ему видео интимного характера, которые девочка отсылала ему.

Возбуждено уголовное дело по ст.132 ч.4 п.б УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Ранее в Ленобласти был задержан подозреваемый, который вынудил 9-летнюю школьницу присылать ему интимные фото.

Фото: pxhere.com