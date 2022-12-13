В Ленобласти задержан подозреваемый, который вынудил 9-летнюю школьницу присылать ему интимные фото

Он был полностью изобличен и дал признательные показания в преступлении.

В Волосовском районе Ленобласти задержали подозреваемого молодого человека, который в прошлом году принудил школьницу присылать ему в мессенджере интимные фотографии. Об этом стало известно Piter.tv.

В январе 2023 года было установлено, что в период с 24 марта 2022 года по 30 июля 2022 года неизвестный в WhatsApp совершил иные действия сексуального характера, в отношении 9-летней девочки. Он вынудил школьницу отправлять ему фотографии обнаженных частей своего тела, после чего направлял ей фотографии порнографического содержания. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

По подозрению в совершении данного преступления 4 мая в поселке Зимитицы Волосовского района был задержан 21-летний гражданин Узбекистана. Он был полностью изобличен и дал признательные показания в преступлении.

Также в поселке Тельмана мужчина подозревается в изнасиловании 6-летней девочки.

Фото: pxhere.com