Блогера Шпака, сжегшего свой паспорт, суд в Петербурге признал банкротом

По материалам дела, он задолжал кредиторам почти 9,5 млн рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом блогера Александра Шпака, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ и надругательстве над государственным флагом. Об этом пишет издание "РИА Новости" 23 августа.

Признать гражданина Шпак Александра Константиновича должником (банкротом) и ввести в отношении должника процедуру реализации имущества. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти

По материалам дела, Шпак задолжал кредиторам почти 9,5 млн рублей. Согласно сведениям, представленным блогером, он имеет долги перед шестью банками.

Ранее мужчина обратился с заявлением в суд о признании его банкротом. В сентябре будет рассмотрен отчет арбитражного управляющего по заявлению Шпака, после чего процедуру банкротства могут завершить.

Накануне в отношении блогера завели дело по ст. 329 УК РФ. На видео, распространенном в tg-каналах, он сжигает свой паспорт, исполняя гимн Украины и называя себя человеком без родины и флага. Также в настоящее время Шпак объявлен в розыск в РФ.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)