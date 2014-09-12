Задержан 52-летний ульяновец, сорвавший флаг России с флагштока в школе

Полиция ведет уголовное дело по статье за надругательство над государственным флагом.

Российскими правоохранительными органами по Ульяновской области установлен мужчина, сорвавший с флагштока школы государственный флаг. Соответствующее заявление в социальных сетях опубликовали сотрудники пресс-службы регионального управления МВд. Известно, что инцидент произошел на территории села Лебяжье. Подозреваемым считается 52-летний неработающий местный житель из Мелекесского района. В настоящее время ему предъявлено обвинение за надругательство над символом России.

Напомним, что в феврале 2025 года года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории школы в селе Лебяжье, из хулиганских побуждений снял с флагштока флаг. Далее россиянин смял символ государственности и бросил его перед входной дверью учебного заведения. Теперь в отншении злоумышленника ведется уголовное дело по статье 329 УК РФ. Фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа