Афериста задержали после обмана мужчины на 500 тыс. руб на Пресненской набережной

Москвич выполнил задание куратора, который затем "кинул" его на обещанные за работу деньги.

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в мошенничестве, совершённого под предлогом покупки валюты. Соответствущая информация распространилась по социальным сетям по сотрудников пресс-службы регионального управления полиции. Известно, что 50-летний житель Московской области в одном из мессенджеров нашёл предложение обмена валюты по выгодному для себя курсу. Связавшись с автором объявления, он договорился о сделке. Потерпевшим прибыл на назначенное место, рас положенное в одном из зданий на Пресненской набережной. Там он встретился с молодым человеком, которому передал необходимые документы и денежные средства.

Незнакомец зашёл в помещение кассы обменного пункта, а через некоторое время отлучился якобы для совершения телефонного звонка. Обратно он уже не вернулся. пресс-служба МВД РФ по городу

После безуспешных попыток дозвониться владелец наличных денег понял, что его обманули. Материальная сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. Оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 18-летний житель столицы Злоумышленник рассказал, что нашёл подработку в Интернете. Его задачи заключались в том, чтобы встретить "клиента", желающего обменять деньги, и под предлогом покупки валюты зайти в кассу, перевести средства в криптовалюту и зачислить на счёт куратору. За такие действия юноше пообещали выплату в размере 15 процентов от похищенного. Однако "работодатель", заполучив деньги, просто удалил переписку в мессенджере. В настоящее время ведется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Злоумышленник-курьернаходится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Задержан подозреваемый в убийстве женщины с инвалидностью на 2-й Комсомольской.

Фото и видео: МВД Медиа