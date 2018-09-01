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Художницу Александру Скочиленко оставили под стражей

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Адвокатам не удалось изменить меру пресечения.

Санкт-Петербургский городской суд оставил художницу Александру Скочиленко под стражей. Заседание прошло 22 июля.

Напомним, девушки обвиняется в распространении фейков о действиях российской армии. Информация была размещена на ценниках в магазине.

К сожалению, решение осталось без изменения — точнее, изменение было, но несущественное: из постановления исключен довод о возможности у Саши предупредить соучастников преступления. Каких соучастников, нам непонятно… но с каждым судебным заседанием что-то да исключается: в прошлый раз исключили довод о возможности у Саши продолжать свою преступную деятельность в связи с тем, что ранее она была задержана за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

сказала адвокат Яна Неповиннова.

Пребывание в СИЗО для Скочиленко является крайне трудным из-за проблем со здоровьем. Медицинские документы удалось приобщить к материалам дела. 

Фото: Telegram / Свободу Саше Скочиленко!

Теги: александра скочиленко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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