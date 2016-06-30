До этого момента девушка практически ничего не ела.

Аппарат Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой сообщил о том, что художнице Александре Скочиленко передали безглютеновое питание в СИЗО №5. Девушке необходимо соблюдать диету по медицинским показаниям. У нее диагностировано аутоиммунное заболевание.

Омбудсмен получила 27 апреля информацию о том, что для Александры было принято две передачи по 15 килограмм. Общий вес передач не может превышать 50 кг.

Светлана Агапитова обсудила проблему с профильными общественными организациями. Они выразили готовность организовывать передачи для девушки по мере необходимости.

Напомним, Александра была арестована за замену ценников в супермаркете. Информация, по версии следствия, содержала в себе фейки о действиях ВС РФ. Адвокат пытается оспорить заключение под стражу. Адвокат Скочиленко рассказывала об ухудшении состояния ее подопечной.

Фото: ВКонтакте / Александра Скочиленко