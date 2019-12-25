Городской суд Петербурга назначил ВНИИБу еще одну экспертизу

Проведение экспертизы поручили заместителю начальника службы реставрации и капитального ремонта государственного музея-заповедника "Петергоф".

Накануне, 4 августа, Городской суд Петербурга назначил зданию бывшего Института бумаги новую экспертизу. Об этом сообщили сегодня в градозащитнгом сообществе "Живой Город".

Экспертизу проведет заместитель начальника службы реставрации и капитального ремонта государственного музея-заповедника "Петергоф" Олеся Чайникова. Ее кандидатуру предлагал застройщик, участвующий в деле как заинтересованное лицо. КГИОП, инициативная группа и истец Михайлов тоже настаивали на экспертизе и предлагали других экспертов.

Выполнить работу Чайникова должна в течение 35 календарных дней, результат будет известен в конце сентября.

Другие эксперты, Маргарита Штиглиц и Михаил Мильчик, заключили, что здание обладает архитектурной ценностью.

Здание ВНИИБа построено в 1955 году с тиле советского неоклассицизма на 2-м Муринском проспекте, дом № 49. КГИОП отказался признавать здание объектом культурного наследия два раза, однако местные жители продолжают бороться за здание, а Горсуд признал решения комитета незаконными.

Фото: Citywalls