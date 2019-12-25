Суд снизил размер штрафа осужденному за коррупцию экс-замглавы Хакасии

В остальном приговор оставлен без изменений.

Верховный суд Хакасии снизил размер штрафа, назначенного бывшему заместителю главы республики Сергею Новикову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Весной текущего года Новикова признали виновным в получении взятки. Ему было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, а также лишения права занимать определенные должности сроком на пять лет. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 60,5 млн рублей. Однако по решению ВС Хакасии теперь эта сумма составляет 24,2 млн рублей.

Верховный суд рассмотрел апелляцию и уменьшил сумму штрафа с 60,553 млн до 24,221 млн рублей. В остальном приговор оставлен без изменений. из сообщения пресс-службы суда

Напомним, Новикова задержали 17 апреля с поличным за получением взятки в два миллиона рублей. По данным следствия, деньги он попросил от представителя подрядной организации за "покровительство" при строительстве психоневрологического интерната. Всего Новиков рассчитывал обогатиться на 12 миллионов рублей. Общий размер контракта на строительство составлял 480 млн рублей.

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