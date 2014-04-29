Из сейфов бизнес-леди в Благовещенске четверо мужчин украли 10 миллионов рублей

Совершить преступление решили бывшие сотрудники иностранной предпринимательницы.

В Приамурье полицией направлены в суд материалы уголовного дела о краже более десяти миллионов рублей. Об этом говорится на официальном сайте правоохранительных органов. Завершено расследование преступления, совершенного в отношении иностранки. У бизнес-леди пропало имущество. По факту произошедшего полиция возбудила дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ, части 3 статьи 33, части 4 статьи 158. Были установлены подозреваемые - мужчины 1997, 1993, 1986 и 1987 годов рождения.

Следствие полагает, что непосредственными исполнителями кражи стали двое ранее судимых мужчины. Они совершили преступление в ночь с на 8 июля прошлого года. В конце рабочего дня один из злоумышленников проник в офисное здание и спрятался под лестничным пролетом. После того, как все работники покинули помещение, он вышел из своего потайного места и отключил сигнализацию. Затем в помещение пробрался второй преступник: он ждал подельника в арендованном автомобиле. При помощи монтировки вор взломал двери в кабинетах и передал сейфы напарнику.

Известно, что данные о наличии сейфов, а также о расположении камер видеонаблюдения, режиме работы сотрудников и цифровой код для отключения сигнализации им предоставили бывшие работники бизнес-леди. Они и предложили своим знакомым совершить кражу, предложив им прибыль в размере 120 млн рублей. Именно такая сумма должна была храниться в сейфах. Однако нашли воры только 10 млн рублей. После преступления четверо фигурантов дела распорядились деньгами и документами по своему усмотрению, а вскрытые сейфы были утоплены в реке Зея около города Свободного.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России