В Калининградской области задержали мужчину с коноплей "в подарок жене"

Мужчина пытался сбежать от оперативников.

Сотрудники полиции задержали в Немане Калининградской области мужчину с килограммом конопли. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов МВД. Во время дежурства представители закона выявили гражданина с пакетом, который нарушал правила ПДД, пересекая проезжую часть. Его попросили остановиться и предъявить содержимое пакета. После этого подозреваемый бросился бежать. Поймать мужчину удалось на соседней улице. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Во время допроса гражданин сознался, что нес запрещенные вещества для того, чтобы сделать подарок своей жене. За такую деятельность фигуранта расследования могут посадить на срок до 10 лет. На данный момент местный житель находится в изоляторе временного содержания.

Пистолет и сильнодействующие вещества изъяты у жителя Пятигорска.

Фото и видео: официальный сайт МВД России