Пистолет и сильнодействующие вещества изъяты у жителя Пятигорска

Полиция задержала подозреваемого.

Оперативники изъяли у жителя Ставрополья пистолет Макарова и партию сильнодействующих препаратов. Об этом говорится на официальном сайте правоохранительных органов. В операции принимали участие сотрудники управления по обороту за запрещенными вещества и уголовного розыска, а также силовики из "Грома". Известно, что фигурантом расследования стал житель Пятигорска.

В рамках обыска представители закона обнаружили на территории домовладения и автомобиля подозреваемого пистолет Макарова и 26 патронов к оружию. В списке изъятого также значится 170 флаконов тропикамида, 2156 капсул прегабалина и 154 упаковки "Лирики". Общая масса препаратов составила около двух килограммов. После экспертизы стало известно, что пистолет является боевым и готовым к стрельбе.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 222 за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, а также по части 3 статьи 234 УК РФ (по статье за покушение на сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ). Расследования будут объединены в одно делопроизводство.

Московскими оперативниками изъята крупная партия фальшивых денег.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

