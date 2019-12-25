Московскими оперативниками изъята крупная партия фальшивых денег

В преступлении подозревается ранее судимый житель Владимира.

Московскими полицейскими из незаконного оборота изъята крупная партия фальшивых денежных купюр. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов России. В операции принимали участие сотрудники управления по экономической безопасности. Оперативники смогла задержать жителя города Владимир на одном из столичных железнодорожных вокзалов. У подозреваемого с собой находилось 78 банкнот с номиналом пять тысяч рублей. Специалисты выявили на них признаки подделки.

Также у мужчины имелось несколько банковских карт и документы на разные фамилии. После проведения экспертизы оказалось, что фальшивые денежные средства изготавливались комбинированным способом цветной струйной печати. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ.

Известно, что фигурантом расследования стал ранее судимый по статьям за мошенничество, нелегальную банковскую деятельность и поддержку документов 67-летний мужчина. В его отношении проводится расследование.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России