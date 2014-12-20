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Петербурженку, оставившую грудничка одного в машине, привлекли к ответственности
Сегодня, 14:42
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Петербурженку, оставившую грудничка одного в машине, привлекли к ответственности

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В отношении матери составлен протокол по части 5.35 КоАП РФ.

Петербурженку, оставившую грудничка одного в машине, привлекли к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

Инцидент произошел днем 12 сентября у дома №4 на Народной улице. Очевидец позвонил в полицию и рассказал, что в автомобиле Lexus находится грудной ребенок, который сильно плачет. 

На месте полицейские увидели автомобиль с приоткрытыми окнами, в котором находился плачущий малыш. Позже к машине вернулась 38-летняя мать, которая "ненадолго зашла в магазин за подгузниками". По словам очевидцев, женщины не было полтора часа. 

В отношении матери составлен протокол по части 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).  Гражданка отпущена под обязательство о явке. Ребенок не пострадал.

Ранее из квартиры на Гаккелевской улице в больницу привезли трехлетнего малыша, который отравился неизвестным веществом.

Фото: Piter.tv

Теги: грудной ребенок, мать, машина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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