В отношении матери составлен протокол по части 5.35 КоАП РФ.

Петербурженку, оставившую грудничка одного в машине, привлекли к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел днем 12 сентября у дома №4 на Народной улице. Очевидец позвонил в полицию и рассказал, что в автомобиле Lexus находится грудной ребенок, который сильно плачет.

На месте полицейские увидели автомобиль с приоткрытыми окнами, в котором находился плачущий малыш. Позже к машине вернулась 38-летняя мать, которая "ненадолго зашла в магазин за подгузниками". По словам очевидцев, женщины не было полтора часа.

В отношении матери составлен протокол по части 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Гражданка отпущена под обязательство о явке. Ребенок не пострадал.

Ранее из квартиры на Гаккелевской улице в больницу привезли трехлетнего малыша, который отравился неизвестным веществом.

Фото: Piter.tv