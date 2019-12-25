Из квартиры на Гаккелевской улице в больницу привезли трехлетнего малыша, который отравился неизвестным веществом

Семья мальчика благополучная. На специальных учетах не состоит.

В Приморском районе Петербурга неизвестным веществом отравился трехлетний ребенок. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В больницу из квартиры на Гаккелевской улице малыша доставили в пятницу, 10 сентября, около 16:40. Врачи отмечают, что пациент находится в тяжелом состоянии. Выясняется, чем отравился мальчик.

Известно, что семья ребенка полная. Отец работает инструктором в тренажерном зале, мать безработная. На специальных учетах семья не состоит.

Ранее на Piter.tv сообщили, что таблетки с "Елизаровской" привели подростка в больницу.

Фото: Piter.tv