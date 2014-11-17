Мать на полтора часа оставила грудного ребенка в машине на Народной улице

Прохожие услышали из автомобиля детский плач.

В Петербурге женщина оставила без присмотра маленького ребенка, закрыв его на полтора часа в машине. Об этом сообщил Telegram-канал "Мегаполис".

Автомобиль, из которого слышался детский плач, заметили на Народной улице. Мать ушла, оставив приоткрытыми заднее стекло и люк на крыше. Прохожие попытались успокоить малыша, однако спровоцировали только включение сигнализации.

По словам очевидцев, нерадивой матери не было полтора часа. Горожане искали ее повсюду: в банке, ресторане и торговом центре. Женщина, тем временем, была в магазине "Детский мир". К тому моменту, когда она вернулась к машине, уже приехала полиция. Правоохранители взяли контакты у всех свидетелей случившегося.

Ранее из квартиры на Гаккелевской улице в больницу привезли трехлетнего малыша, который отравился неизвестным веществом.

Фото: Telegram / "Мегаполис"