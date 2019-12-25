В России резко ускорилась недельная инфляция

Цены на морковь увеличились на 7,7%.

С 22 по 28 июня рост потребительских цен в среднем составил 0,23%. По данным Росстата, за неделю цены на морковь выросли на 7,7%, а на картофель – на 3,2%.

Отмечается, что с декабря 2020 года стоимость моркови выросла в 2,4 раза. С начала этого года в два раза выросли также цены на картофель. В среднем цены с начала 2021 года выросли на 4,13%, а в годовом выражении рост составил 6,43%.

Росстат связывает рост недельной инфляции с дооценкой изменения цен на товары и услуги, которые не охвачены еженедельным наблюдением.

Ранее мы писали, что в России рост ВВП в мае ускорился до 10.9%. Для сравнения, в апреле этот показатель равнялся 10,8%.

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