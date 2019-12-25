В мае рост ВВП России ускорился в годовом выражении до 10,9%

Рост ВВП поддерживают несырьевые отрасли.

В обзоре Минэкономики "Картина деловой активности" отмечается, что в мае рост ВВП России в годовом выражении ускорился до 10,9%. Для сравнения, в апреле этот показатель составлял 10,8%.

По информации ведомства, рост ВВП поддерживают сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность, то есть несырьевые отрасли.

Начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна,— говорится в обзоре ведомства.

В Минэкономразвития подчеркнули, что в мае был зафиксирован рост потребительской активности. Так, оборот розничной торговли стал выше на 1,1%, чем до пандемии коронавируса. А вот добыча полезных ископаемых ниже, чем до пандемии на 3%.

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