Прибалтийские дипломаты уведомили страны-члены Шенгенской зоны в решении властей из Риги.

Внешнеполитическая служба Латвии отказало в выдаче шенгенской визы президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу. Иностранные дипломаты заметили, что уже уведомили остальные страны-члены сглашения в Европейском союзе о решении Риги. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях.

Латвия отказала в выдаче визы <...> бывшему заместителю председателя правительства России, бывшему помощнику президента РФ и нынешнему президенту FIDE Аркадию Дворковичу. МИД Латвии

Пять стран подтвердили участие в "Играх Александра Невского" в Петербурге.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Latvian MFA