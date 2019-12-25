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МИД Латвии отказал в выдаче визы президенту FIDE Дворковичу
Сегодня, 15:44
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МИД Латвии отказал в выдаче визы президенту FIDE Дворковичу

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Прибалтийские дипломаты уведомили страны-члены Шенгенской зоны в решении властей из Риги.

Внешнеполитическая служба Латвии отказало в выдаче шенгенской визы президенту Международной шахматной федерации  (FIDE) Аркадию Дворковичу. Иностранные дипломаты заметили, что уже уведомили остальные страны-члены сглашения в Европейском союзе о решении Риги. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях.

Латвия отказала в выдаче визы <...> бывшему заместителю председателя правительства России, бывшему помощнику президента РФ и нынешнему президенту FIDE Аркадию Дворковичу.

МИД Латвии

Пять стран подтвердили участие в "Играх Александра Невского" в Петербурге.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) /  Latvian MFA

Теги: fide, аркадий дворкович, евросоюз, латвия, мид, шенгенская виза
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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