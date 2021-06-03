Силуанов: власти не заставляют производителей продавать продукцию по определенным ценам

Глава Минфина заявил, что государство контролирует рост цен рыночными механизмами.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России нет административного регулирования цен. Во время выступления на МЭФ он подчеркнул, что государство беспокоит рост цен, но власти пользуются рыночными механизмами.

Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене? Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы не регулируем. Антон Силуанов, министр финансов

Глава Минфина попросил не перегревать ситуацию. По его словам, власти озабочены высокими ценами. Однако с проблемой работают через рыночные инструменты.

С конца 2020 года российское правительство проводит комплекс мер по сдерживанию цен на продукты. В том числе были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

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