Совладелец АФК "Система" призвал власти изменить "правила игры" для бизнеса

Бизнесмен отметил, что рост цен в России произошел вслед за мировыми ценами.

Российское правительство должно найти способ изменить "правила игры" для бизнеса, заявил совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков РБК. Так он ответил на вопрос о росте цен на социально значимые продукты.

Весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно. К примеру, взять нас (АФК "Система"): мы не выплачиваем дивиденды миллиардами долларов. У нас они чрезвычайно скромные и не оседают на счетах Владимир Евтушенков, совладелец АФК "Система"

Бизнесмен отметил, что цены на продукты питания в России выросли вслед за мировыми.

По мнению Евтушенкова, власти могут скорректировать ситуацию с бизнесом "законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми".

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