В Петербурге открылось экспериментальное пространство для дизайнеров Raskroi

На открытии компании, входящие в АФК "Система", подписали ряд соглашений с партнерами.

Concept Group, входящий в АФК "Система", открыл в Петербурге экспериментальное пространство Raskroi для молодых дизайнеров. На открытии были подписаны соглашения о сотрудничестве компаний АФК "Система" с партнерами.

Глава корпорации Владимир Евтушенков и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников договорились о создании особой экономической зоны. Бизнес-инкубатор "Ингрия" и Concept Group подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере.

Сегодня было подписано два пакета соглашений, первый касается деятельности Concept Club, это то помещение, где мы находимся, суть этих соглашений в том, что мы на базе этого адреса Казанской, 25 создаем хаб, дизайн-бюро, точку притяжения современных дизайнеров. По сути соглашения, которые были подписаны, они означают, что этот рынок очень привлекателен, и на него надо приносить новые технологические решения, что мы будем делать в партнерстве с сильными игроками. Леонид Петухов, управляющий партнер ПАО АФК "Система"

Творческое пространство, дизайн-бюро и школа Raskoi созданы для развития талантливых дизайнеров. На площадке Raskroi FavLab дизайнеров будут обучать современным методикам, в том числе 3D-печати.

Команда дизайн-бюро поможет придумать и отшить коллекцию одежды, и расскажет, как сформировать команду. Кроме того, для желающих развиваться в fashion-индустрии будут проводить лекции, выставки и мастер-классы.

Фото и видео: Piter.TV