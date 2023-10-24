Экс-главу АФК "Система" отправили под домашний арест

Мера пресечения для Евгения Новицкого назначена на два месяца.

Экс-главу АФК "Система" Евгений Новицкий отправили под домашний арест. Решение приняла Тверская районная судебная инстанция. Известно, что мера пресечения для подозреваемого выбрана на два месяца. Фигурант расследования обвиняется по статье за мошенничество, совершенное в особо крупном размере (по части 4 статьи 159И УК РФ). Речь идет о шести криминальных эпизодах

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 20 августа 2024 года, с установлением на период прохождения определенных запретов и ограничений. пресс-служба суда

Напомним, что их открытых источников стало известно о том, что Евгений Новицкий находился на посту президента холдинга АФК "Система" в период с 1995 по 2005 годы. С 2013 года мужчина является одним из руководителей входящего в холдинг радиоэлектронного концерна "РТИ Системы".

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Фото и видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы