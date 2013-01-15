Суд назвал причину ареста гендиректора "Ворлдскиллс России"

Роберт Уразов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Генерального директора и руководителя аппарата АНО "Ворлдскиллс России" отправили в СИЗО на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (по части 4 статьи 159 УК РФ). Российские следователи считают, что Роберт Уразов отправлял в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах ради собственного материального обогащения. Соответствующей информацией с журналистами поделились в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Постановлением удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Уразова Роберта Наилевича сроком на два месяца, то есть до 19 августа 2024 года. пресс-служба судов

Государственное обвинение полагает, что Роберт Уразов действовал совместно с другими сотрудниками АНО "Ворлдскиллс России". Вторым фигурантом расследования заявлен руководитель аппарата агентства Данир Мухаметзянов. Мужчина также отправлен под стражу на аналогичный срок.

Напомним, что Уразова и Мухаметзянова задержали 20 июня. Агентство "Ворлдскиллс России" создана 2020 году по поручению главы государства Владимира Путина. Его ключевой задачей была популяризация рабочих профессий, в том числе с помощью проведения национальных чемпионатов. Учредителями указаны федеральное правительство и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Роберт Уразов возглавил АНО "Ворлдскиллс Россия" в 2014 году. Ранее мужчина являлся помощником министра по развитию Дальнего Востока и представителем экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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Фото и видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы