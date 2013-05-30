Дерипаска ответил на слова Мишустина по поводу "жадного бизнеса"

Он заявил, что предприниматели готовы к диалогу.

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что причиной роста цен на продукты является жадность бизнесменов. Об этом пишет РБК.

Позицию Мишустина также поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, российские предприниматели зачастую выводят значительные суммы за рубеж, что негативно сказывается на отечественной экономике.

Дерипаска заявил, что "жадный бизнес" услышал Мишустина и готов обсуждать решение проблемы.

Теперь очень важно, какой следующий будет вариант обсуждения: "у доктора" или будет какая-то цивилизованная форма. Олег Дерипаска, российский предприниматель

Так миллиардер сослался на слова Владимира Путина, сказанные им в 2008 году на посту премьер-министра. Тогда он раскритиковал владельца "Мечела" Игоря Зюзина, который отсутствовал во время этого из-за болезни, за то, что компания продает сырье за границу вдвое дешевле, чем на территории России.

Путин отметил, что к нему надо отправить доктора, чтобы "зачистить все эти проблемы". После этих слов цена на акции "Мечела" упала почти на 40%.

Ранее в правительстве России заявили о стабилизации цен на продукты.

Фото: Instagram / Олег Дерипаска