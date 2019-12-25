В правительстве России заявили о стабилизации цен на продукты

За год рост цен замедлился на один процентный пункт.

В пресс-службе кабинета министров сообщили, что ситуация с ценами на продукты в России становится стабильнее.

Сообщается, несмотря на улучшение, все еще требует особого внимания ряд продуктов – куриные яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар. По данным пресс-службы, за прошедший год рост цен замедлился на один процентный пункт.

По итогам апреля зафиксировано, что цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте. из сообщения пресс-службы кабмина

Напомним, в декабре прошлого года кабмин РФ применил комплекс мер из-за подорожания продуктов. Так были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. В настоящее время договоренности по сахару будут действовать до 1 июня, для подсолнечного масла - до 1 октября 2021 года.

Ранее премьер-министр Росси Михаил Мишустин заявил, что увеличение цен на товары в мире подтолкнуло ускорение инфляции в РФ.

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