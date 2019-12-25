Диетолог призвал отказаться от употребления соков натощак

По словам медика, при здоровом желудке натощак помимо воды можно пить зеленый чай с молоком, иногда кофе с молоком.

Всем без исключения людям можно пить натощак воду, но остальные напитки натощак можно пить не всем. Об этом радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам медика, при здоровом желудке натощак помимо воды можно пить зеленый чай с молоком, иногда кофе с молоком. Также разрешены и кисломолочные продукты. Кислая жидкость может вызывать боль, если попадет на воспаленную слизистую оболочку желудка, а после еды слизистая лучше защищена.

Но даже при отсутствии проблем с ЖКТ, не следует употреблять до еды соки, сладкие газированные напитки, компоты, сладкий чай, алкоголь. Все жидкости, выпитые натощак, очень быстро всасываются. Сладкие напитки могу резко повысить уровень сахара.

Ранее диетолог Соломатина предупредила о вреде свежевыжатых соков без мякоти. сли пить сок без мякоти из сладкого фрукта, то сразу идет резкое повышение уровня глюкозы и выделение инсулина. Если это кислый фрукт, то сок без мякоти будет негативно влиять на слизистую и на зубную эмаль.

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