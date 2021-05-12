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Мишустин: увеличение цен на товары в мире подтолкнуло ускорение инфляции в РФ

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Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России на конец 2021 года на уровне 4,3%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что увеличение российскими экспортерами цен на товары вслед за мировыми стало причиной ускорения инфляции в стране. Об этом он сказал в своей речи во время отчета о работе правительства.

По словам Мишустина, ощутимо возросли цены на социально значимые товары. Большинство российских предпринимателей не захотели терять выгоду и подняли внутренние цены вслед за мировым ростом.

А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Мишустин подчеркнул, что правительство России применило множество механизмов для сдерживания цен. Так, например, кабинет министров предоставил 15 миллиардов рублей на поддержку производителей сахара, муки и хлеба.

Отметим, Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России на конец 2021 года на уровне 4,3 процента, со следующего года ожидается ее возвращение на уровень в четыре процента.

Ранее мы сообщали, что правительство увеличит темпы строительства современных школ.

Видео: Государственная дума

Теги: госдума, инфляция в россии, михаил мишустин, рост цен
Категории: Новости России, Лента новостей,

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