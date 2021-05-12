Михаил Мишустин сообщил об обеспечении школ современным оборудованием, а учащихся - доступа к безопасному школьному транспорту.

Российское правительство увеличит темпы строительства современных школ. Об этом на пленарном заседании в нижней палате парламента сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник выступил с ответом по работе за прошлый год. Спикер уточнил депутатам Государственной Думы, что государство намерено наращивать темпы по созданию социальной инфраструктуры в сфере образования. При этом здания будут оснащены современным оборудованием.

Современная школа - это не просто классы и парты. Это и хорошее оборудование, и выход в Сеть, и доступ к электронным ресурсам. Такие школы должны появляться по всей стране. Существенно увеличим темпы их строительства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил политикам, что президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию говорил о задаче иметь не менее 1,3 тысяч новых образовательных учреждений по стране к 2025 году. Это количество позволит избавиться от проблемы третьих смен. Также внимание кабмина уделено школьному транспортному обеспечению. Мишустин полагает, что каждый ребенок должен иметь возможность безопасно и удобно добираться до места учебы. За следующие четыре года чиновники приобретут не менее 16 тысяч автобусов для муниципалитетов, в которых существует данная проблема.

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