На поддержку россиян в пандемию COVID-19 направили 2,5 триллиона рублей

По словам Мишустина, эта сумма выше 10 процентов всего федерального бюджета страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в своей речи во время ежегодного отчета правительства в Госдуме заявил, что на дополнительную поддержку жителей России во время пандемии коронавируса было направлено 2,5 триллиона рублей.



Мишустин подчеркнул, что правительство страны стремилось поддержать многие категории россиян, среди которых те, кто работает или остался временно без работы, а также семьи с детьми.

На дополнительную поддержку граждан было направлено 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения – это выше 10% всего федерального бюджета страны. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По словам премьер-министра, поддержку получила каждая вторая семья РФ. В них, по данным Мишустина, воспитываются почти 30 миллионов детей.

Ранее Мишустин заявил, что падение ВВП в 2020 году было умеренным за счет принятых правительством мер.

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