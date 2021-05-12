Мишустин: падение ВВП в 2020 году было умеренным за счет принятых правительством мер

Глава кабмина РФ сообщил о мерах поддержки экономики в период пандемии.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал депутатам о том, что падение ВВП в 2020 году было умеренным за счет принятых правительством мер. Такое заявление чиновник сделал в рамках зачитывания ежегодного доклада о результатах работы кабинета министров в нижней палате парламента. Спикер уточнил, что падение показателя ВВП страны составило всего три процента.

Все наши шаги по защите экономики позволили сгладить влияние коронавируса. Учитывая новые обстоятельства и сохраняющийся негативный внешний фон, оно было вполне умеренным. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер заметил, что согласно информации от Минэкономразвития, ВВП РФ с марта 2021 года впервые превысил доковидный показатель. Мишустин заметил, что пандемия усилила риски для мировой макроэкономической отрасли, а долг стал накапливаться как в государственном, так и частном секторе.

Мишустин заявил, что промышленность России избежала критического падения в 2020 году.

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