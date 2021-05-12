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Россия увеличила экспорт в сфере информационных технологий на 6,5%

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Мишустин напомнил о налоговых условиях для бизнеса во время пандемии.

Россия увеличила экспорт в сфере информационных технологий на 6,5 процента. Такое заявление сделал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Руководитель кабинета министров выступает с докладом об итогах работы за прошлый год. Презентация отчета проводится в зале нижней палаты парламента. Чиновник уточнил, что за период пандемии государству удалось сформировать беспрецедентные налоговые условия для развития предпринимательства в указанной сфере, а также в вопросе проектирования радиоэлектронного оборудования.

Несмотря на все сложности, наша страна сохранила свои позиции на внешних рынках. И даже нарастила поставки за рубеж. Увеличился экспорт услуг. Например, в сфере информационных технологий - более чем на шесть с половиной процентов.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: более 24 млн россиян прошли этапы вакцинации от COVID-19.

Видео: Государственная Дума

Теги: it-технологии, госдума, информационные технологии, михаил мишустин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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