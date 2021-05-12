Мишустин: более 24 млн россиян прошли этапы вакцинации от COVID-19

Глава кабмина РФ сообщил о процессе вакцинации по стране.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что более 24 млн наших соотечественников прошли этапы вакцинации от COVID-19. Такое заявление чиновник сделал во время представления ежегодного отчета о работе кабинета министров в нижней палате парламента. Спикер заметил, что представленная статистика говорит как о пациентах, которые прошли только один этап вакцинации, так и о тех, кто уже получил два компонента препарата.

Уже свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что массовая вакцинация населения ведется с конца прошлого года. Получить вакцину можно бесплатно. Прививка ставиться добровольно. К 11 мая текущего года в стране выявлено 4 896 842 случая инфицирования. От коронавируса скончались за все время пандемии 113 976 россиян.

Мишустин заявил, что в 17 регионах рынок труда вернулся к допандемийным показателям.

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