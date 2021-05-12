Мишустин заявил, что Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита"

Глава кабмина рассказал о выполнении указов президента РФ в послании к Федеральному собранию.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что страна приступила к созданию мощного "санитарного щита". Такое заявление чиновник сделал во время выступления с докладом о результатам работы кабинета министров за 2020 год. Мероприятие проводится в нижней палате парламента. Спикер подчеркнул, что ранее о необходимости формирования такого "щита" в сфере биологической безопасности населения говорил президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию.

Для этого у нас есть все необходимое. Самое главное - высококлассные ученые и сильная научная база. "Санитарный щит", о котором мы говорим, - необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт уточнил, что на территории Петербурга работает институт имени Пастера, в Саратове - НИИ "Микроб", а в Новосибирске - центр "Вектор", который он недавно лично посещал. Специалисты трудятся ради того, чтобы свести к минимуму риски проникновения в государство опасных инфекций. Ученые и медики используют в работе отечественное оборудование и компоненты.

Мишустин: Россия входит в шестерку ведущих биотехнологических держав мира.

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