Мишустин: Россия входит в шестерку ведущих биотехнологических держав мира

Глава кабмина РФ оценил достижения науки, промышленности и государства в создании вакцин от коронавируса.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что РФ входит в шестерку ведущих биотехнологических держав мира. Такое заявление чиновник сделал во время ежегодного выступления с отчетом о проделанной работе кабмина перед представителями нижней палаты парламента. Спикер напомнил собравшимся политикам, что каждая из четырех разработанных вакцин для профилактики коронавируса безопасна и эффективна против инфекции. По мнению чиновника, добиться такого результата страна смогла благодаря взаимодействию ученых, промышленников и властей.

Сегодня наша страна - одна из ведущих биотехнологических держав, и решать задачи в этой сфере способны лишь шесть стран мира. Каждая из отечественных вакцин безопасна и эффективна. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин заметил, что препарат "Спутник V" прошел серьезные проверки и успел завоевать доверие в ряде стран. Вакцина зарегистрирована регуляторами в 65 государствах. По мнению главы кабмина, в мире наблюдается огромный спрос на отечественную разработку. Сейчас специалисты из РФ помогают наладить производство вакцины за границей и экспортирует препарат 34 странам.

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