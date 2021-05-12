Мишустин: 2021 год должен стать переломным в победе над COVID-19

Глава кабмина РФ представит депутатам доклад о работе правительства за 2020 год.

Михаил Мишустин заявил депутатам Госдумы, что 2021 год должен стать переломным в победе над COVID-19. Такое заявление глава российского правительства сделал в рамках выступления перед членами нижней палаты парламента. Чиновник выступил с ежегодным докладом об отчете работы кабинета министров.

Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что по сложившейся традиции после подготовленной речи Михаил Мишустин ответит на накопившиеся вопросы депутатов.

Мишустин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани.

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