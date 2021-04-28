Глава кабмина встретился со членами ЛДПР.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассчитывает на скорое завершение масштабной вакцинации россиян от коронавируса. Об этом чиновник сообщил на встрече с политическим движением ЛДПР. Чиновник пообщался с представителями партии, входящими во фракцию Госдударственной Думы. Он напомнил коллегам, что в настоящее время ведется большая работа по реализации инициатив, заявленных в послании президента Владимира Путина к Федеральному собранию.

Уже зарегистрировано три вакцины, четвертая вакцина также на подходе. Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время закончим масштабную вакцинацию. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина поблагодарил членов ЛДПР за то, что они много лет занимаются полезными делами на благо страны, а том числе не только на федеральном уровне, но и в региональных и локальных органах законодательной власти. Премьер напомнил, что совместными с правительством усилиями депутаты помогают справляться со сложной ситуацией, возникшей в стране из-за пандемии COVID-19.

Мишустин рассказал об отношении правительства к критике.

Фото и видео: Правительство России