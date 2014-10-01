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Мишустин рассказал об отношении правительства к критике

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Глава правительства РФ встретился с фракцией КПРФ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал об отношении к критике. По мнению чиновника, кабинет министров не против обсуждения выдвигаемых им инициатив и идей, если они проводятся по дел, с учетом аргументов и причинно-следственных связей. Такое заявление премьер-министр сделал на встрече с политической партией КПРФ.

Без сомнений, бывают разные мнения, разные дискуссии. И многие правительственные инициативы вашей фракцией не поддерживаются, критикуются. Мы не против критики.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил, что Россия пережила самую острую часть пандемии.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: кабмин, кпрф, критика, михаил мишустин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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