Мишустин рассказал об отношении правительства к критике

Глава правительства РФ встретился с фракцией КПРФ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал об отношении к критике. По мнению чиновника, кабинет министров не против обсуждения выдвигаемых им инициатив и идей, если они проводятся по дел, с учетом аргументов и причинно-следственных связей. Такое заявление премьер-министр сделал на встрече с политической партией КПРФ.

Без сомнений, бывают разные мнения, разные дискуссии. И многие правительственные инициативы вашей фракцией не поддерживаются, критикуются. Мы не против критики. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Видео: YouTube / Россия 24