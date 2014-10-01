Мишустин заявил, что Россия пережила самую острую часть пандемии

Глава кабмина РФ провел встречу с депутатами "ЕР".

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что страна пережила самую острую часть пандемии. Такое заявление чиновник сделал во время встречи с представителями политического движения "Единая Россия". Спикер напомнил, что этой ситуации способствовали принятые решения, ответственность за принятие которых на себя возложили депутаты Государственной Думы.

В самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина подчеркнул, что политическая фракция оказывает поддержку правительству по ключевым вопросам, которые важны для развития государства и выполнения поставленных президентом национальных задач. Он отметил работу парламентариев в подготовке взвешенных и продуманных предложений.

Кабмин выделит на развитие железнодорожной отрасли более 11 млрд рублей.

Видео: Youtube/Россия 24