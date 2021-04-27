Кабмин выделит на развитие железнодорожной отрасли более 11 млрд рублей

Средства пойдут на сохранение и развитие пригородных маршрутов и направлений дальнего следования.

Российское правительство выделит на развитие железнодорожной отрасли более 11 млрд рублей. Об этом коллегам сообщил на заседании кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что на сохранение и развитие пригородных маршрутов будет направлено порядка 6 млрд рублей. В том числе деньги пойдут на направления до мест отдыха. Оставшиеся средства пойдут на поддержку пассажирских составов дальнего следования.

Свыше 5,5 млрд рублей направим на поддержку пассажирских поездов дальнего следования. За счет этих средств мы сохраняем доступные по цене билеты, обновляется подвижной состав, включая приобретение новых более современных и удобных вагонов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина объяснил, что во время майских праздников большая часть населения отправится на дачные участки, к родственникам или друзьям в другие города. Он напомнил, что поездом все больше людей начинают путешествовать по стране. Он призвал сделать эти поездки комфортными и безопасными для населения.

Кабмин продлил программу туристического кешбэка.

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