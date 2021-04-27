Кабмин продлил программу туристического кешбэка

На продление программы выделено еще 4,7 млрд рублей.

Российское правительство продлило программу туристического кешбэка. Об этом на заседании кабинета министров сообщил Михаил Мишустин. По информации от чиновника, на реализацию программы выделяется дополнительно еще 4,7 млрд рублей. Соответствующие поправки будут подготовлены Ростуризмом и Минфином.

По поручению президента правительство продлевает программу, которая предусматривает возврат 30% затрат на туристические поездки внутри России, чтобы больше людей смогли отдохнуть, путешествуя по нашей стране. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина подчеркнул, что программа запущена с 2020 года и пользуется большим спросом у граждан страны. В марте 2021 года на третий этап ее реализации чиновники выделили 2 млрд рублей. Возможностью получить кешбэк воспользовались порядка 700 тысяч человек.

Путин считает, что сроки программы туристического кешбэка нужно увеличить.

Фото: Правительство России