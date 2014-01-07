Президент дал кабмину поручение проработать программу.

Российский президент Владимир Путин считает, что сроки программы туристического кешбэка нужно увеличить. Он призвал расширить возможности для молодежи в отношении размера кешбэка. Об этом политик сообщил на заседании наблюдательного совета автономной НКО "Россия - страна возможностей".

Первое, что нужно сделать, это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кешбэк действовал ... круглый год. И второе. Надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кешбэк. Владимир Путин, президент РФ

В настоящее время кешбэк от туристических программ по России предполагает возвращение 20 процентов от суммы затрат, однако не более 20 тысяч рублей. По мнению главы государства, это правило не действует на тот период, когда у школьников и студентов начинаются каникулы (июль, август). Президент призвал правительство создать условия для того, чтобы программа в этот период работала хотя бы для данной категории граждан.

Путин поручил увеличить количество квартир для детей-сирот.