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Путин рекомендовал спасти граждан с минимальным доходом от долгов
Сегодня, 10:58
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phil_k

Путин рекомендовал спасти граждан с минимальным доходом от долгов

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Срок выполнения — конец июня 2021 года.

Владимир Путин рекомендовал Госдуме и правительству принять меры по защите от списания со счетов минимального дохода граждан за долги. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Срок выполнения — 24 июня 2021 года.

Летом прошлого года в России вступил в силу закон, который не позволяет принудительно списывать социальные выплаты за долги. Сегодня такие средства имеют маркировку, и приставы не могут забрать их. Это коснулось и многих других пособий.

Год назад депутаты "Единой России" уже поднимали этот вопрос. 

У человека всегда, каким бы должником он ни был по кредитам, должны оставаться средства к существованию.

первый зампред фракции Андрей Исаев для "РИА Новости"

Ранее приставы Петербурга помогли охраннику БЦ вернуть трехлетний долг по зарплате.

Фото: kremlin

Теги: долги, правительство, приставы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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