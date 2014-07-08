Путин рекомендовал спасти граждан с минимальным доходом от долгов

Владимир Путин рекомендовал Госдуме и правительству принять меры по защите от списания со счетов минимального дохода граждан за долги. Документ опубликован на сайте Кремля.
Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Срок выполнения — 24 июня 2021 года.
Летом прошлого года в России вступил в силу закон, который не позволяет принудительно списывать социальные выплаты за долги. Сегодня такие средства имеют маркировку, и приставы не могут забрать их. Это коснулось и многих других пособий.
Год назад депутаты "Единой России" уже поднимали этот вопрос.
У человека всегда, каким бы должником он ни был по кредитам, должны оставаться средства к существованию.
первый зампред фракции Андрей Исаев для "РИА Новости"
Ранее приставы Петербурга помогли охраннику БЦ вернуть трехлетний долг по зарплате.
Фото: kremlin
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