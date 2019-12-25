В ГД сообщили о новых правилах защиты имущества многодетных от взысканий долгов

Новые правила защищают только конкретные категории имущества, но задолженность остается у гражданина.

В России начали действовать новые правила защиты имущества многодетных семей при взыскании долгов. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился председатель профильного комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям от фракции "КПРФ" Сергей Гаврилов. Парламентарий из нижней палаты добавил, что по исполнительным документам больше нельзя изымать земельный участок, который ранее гражданин-должник бесплатно получил от государства или муниципалитета в качестве меры поддержки семьи с тремя и более детьми. Законодатель подчеркнул, что подобная защита распространяется также на долю в праве общей собственности на такой участок.

Есть важное условие - речь идет именно о земле, предоставленной бесплатно в рамках социальной поддержки многодетной семьи. Купленный, подаренный или полученный по наследству участок под эту норму сам по себе не подпадает. Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

Федеральный закон страны не требует, чтобы земельный участок был единственным у семьи. В том случае, если территория находится в ипотеке и законодательство допускает обращение на нее взыскания, то иммунитет не действует. Дополнительная защита распространяется на транспортное средство. Теперь в стране нельзя будет обращать взыскание на принадлежащее гражданину-должнику транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, если оно является единственным для многодетной семьи, членом которой является должник.

Важно знать, что сам долг сохраняется, поэтому пристав вправе взыскивать денежные средства, доходы и другое имущество должника в пределах закона.

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Фото: Piter.tv