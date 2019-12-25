Приставы Петербурга помогли охраннику БЦ вернуть трехлетний долг по зарплате

Работодатель не торопился выплачивать мужчине деньги даже после решения суда.

Судебные приставы Петербурга помогли бывшему охраннику бизнес-центра получить зарплату, которую ему не выплачивали последние три года. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП.

Известно, что петербуржец обратился во Фрунзенский районный суд с иском к частному охранному предприятию. До 2017 года мужчина работал в БЦ охранником без трудового договора, но по установленному работодателем графику дежурств. Петербуржец получал зарплату по итогам отработанных смен, однако полную сумму мужчине ни разу не выдали, а последнюю зарплату охранник и вовсе получил в конце января 2018 года. Кроме того, работодатель отказался выплачивать мужчине пособие по нетрудоспособности из-за больничного.

Охранник уведомил начальника о приостановлении работы из-за невыплаченной зарплаты и пособия, суд поддержал мужчину и постановил взыскать с компании все задержанные деньги и компенсацию морального вреда в придачу. 159 тысяч рублей списали с расчетного счета компании, поскольку сама организация не торопилась выплачивать бывшему сотруднику деньги.

Ранее мы писали, что приставы помогли нуждающейся петербурженке получить квартиру в Парголово.

Фото: Piter.TV